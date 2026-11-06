Firefly AB Aktie
WKN: 922601 / ISIN: SE0000395428
|
06.11.2026 18:14:55
Why Firefly Aerospace Stock Went to the Moon Today
Firefly Aerospace (NASDAQ:FLY) stock is living up to its name this morning. Shares of the rocket stock flew higher after announcing a groundbreaking deal to sell rocket engines to AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS) -- and collect $1.3 billion in the process.
AST investors seem to like the news, and that stock is up 5% -- but Firefly investors are absolutely over the moon, and the stock is up 26.8% through 11:30 a.m. ET.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Firefly AB
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Firefly AB
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Firefly AB
|15,25
|-1,61%
|Firefly Aerospace Incorporation
|14,04
|4,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.