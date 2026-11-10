Firefly AB Aktie
WKN: 922601 / ISIN: SE0000395428
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10.11.2026 05:04:38
Why Firefly Stock Soared Today
Shares of Firefly Aerospace (NASDAQ:FLY) popped 17% on Monday after the space technology leader made some exciting announcements.
Image source: Firefly Aerospace.
On Friday, Firefly struck a $1.3 billion deal with AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS) to supply 36 rocket engines, a related technology license, and engineering support for AST's new heavy-lift rocket.
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