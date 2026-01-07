First Solar Aktie

First Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LEKM / ISIN: US3364331070

07.01.2026 23:26:47

Why First Solar Stock Dimmed by More than 10% Today

Few market players were energetic about First Solar (NASDAQ: FSLR) stock on Wednesday. Following an analyst's recommendation downgrade, they traded out of the solar energy company, and it closed the day down by more than 10%. The person behind the downgrade was Jefferies prognosticator Julian Dumoulin-Smith. He knocked his First Solar rating down one peg to hold from his previous buy. He also adjusted his price target downward, reducing it to $260 per share from $269. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Arbeitsmarktdaten: ATX leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Freitag letztlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt abrutscht, kommt der deutsche Leitindex nicht recht vom Fleck. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
