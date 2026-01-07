First Solar Aktie
WKN DE: A0LEKM / ISIN: US3364331070
|
07.01.2026 23:26:47
Why First Solar Stock Dimmed by More than 10% Today
Few market players were energetic about First Solar (NASDAQ: FSLR) stock on Wednesday. Following an analyst's recommendation downgrade, they traded out of the solar energy company, and it closed the day down by more than 10%. The person behind the downgrade was Jefferies prognosticator Julian Dumoulin-Smith. He knocked his First Solar rating down one peg to hold from his previous buy. He also adjusted his price target downward, reducing it to $260 per share from $269. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First Solar Inc
|
29.10.25
|Ausblick: First Solar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: First Solar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: First Solar legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: First Solar präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu First Solar Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|First Solar Inc Cert Deposito Arg Repr 0.16666 Shs
|20 900,00
|1,11%
|First Solar Inc
|212,20
|0,54%