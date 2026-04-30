Fiverr International Aktie

Fiverr International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PLX6 / ISIN: IL0011582033

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30.04.2026 05:23:07

Why Fiverr International Stock Jumped 17% on Wednesday

Shares of Fiverr International (NYSE: FVRR) closed Wednesday's trading 17% higher. Earlier in the session, Fiverr's stock peaked at a 27.8% gain. A solid earnings report and bullish management comments powered the surge.Image source: Getty Images.Fiverr's Q1 2026 report wasn't exactly a home run. Revenues fell 1.6% year over year to $105.5 million, slightly above the consensus analyst target. On the bottom line, adjusted earnings retreated from $0.64 to $0.62 per diluted share, in line with Wall Street's estimates.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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