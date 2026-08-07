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08.08.2026 00:35:05

Why Fluor Stock Rocked the Market Today

Engineering and construction conglomerate Fluor (NYSE: FLR) engineered an impressive gain for its stock as the trading week came to a close. That's another way of saying that it posted a very strong set of second-quarter results, which were encouraging enough to propel its shares to a nearly 17% gain on Friday.Before market open, Fluor reported that its revenue for the period was $4.3 billion, up a sturdy 9% year over year. That was helped to no small degree by the company's more than tripling its new awards to $6.1 billion from $1.8 billion in the year-ago quarter. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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