Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|
15.01.2026 19:10:00
Why FMC Corporation Plunged 72% in 2025
Shares of agricultural chemicals producer FMC Corporation (NYSE: FMC) plunged 71.5% in 2025, according to data from S&P Global Market Intelligence.FMC's year went from bad to worse, as CEO Pierre Brondeau, who was brought back out of retirement in mid-2024, declared a "reset year" for the chemicals company in 2025, and likely 2026 as well.Some of FMC's higher-margin chemicals have gone off-patent or will soon be off-patent, leading to increased pricing pressure from generic competition. When combined with high interest rates affecting customers' ability to pay in the important South American region, FMC's revenue, profits, and cash flow all decreased over the course of the year.
