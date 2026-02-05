Fresenius Medical Care Aktie
Why FMC Corporation Plunged Today
Shares of agricultural chemical company FMC Corporation (NYSE: FMC) plunged 20.7% on Thursday as of 1:00 p.m. EDT. FMC's stock had risen about that much year-to-date before yesterday, following a 71.5% decline in 2025, so the stock essentially just gave back its year-to-date gains today.FMC released fourth-quarter earnings last night, which came in below expectations. Furthermore, management disclosed that the Board of Directors had authorized exploring "strategic options," including selling the company outright.Sometimes such an announcement causes a stock to rise as investors anticipate a buyout at a higher price. However, in this case, the disclosure appeared to signal that management may be throwing in the towel on an immediate turnaround.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
