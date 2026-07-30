Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 879529 / ISIN: US3580291066
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30.07.2026 21:18:14
Why FMC Corporation Rallied Today
Shares of FMC Corporation (NYSE: FMC) rallied on Thursday, up 15.8% as of 12:03 p.m. EDT.The agricultural chemicals company reported earnings last night. While the initial market reaction was negative due to a revenue miss and guidance cut, there was apparently enough good news to trigger a relief rally in this very beaten-down stock. In the second quarter, FMC's revenue declined by 17% to $867 million, missing expectations by $30 million. However, adjusted (non-GAAP) earnings per share of $0.26 beat expectations, despite falling an ignominious 62% from the prior year. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS)
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26.05.26
|Fresenius Medical Care-Aktie im Minus: Milliardenschweren Aktienrückkauf beginnt in Kürze (Dow Jones)
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05.05.26
|Fresenius Medical Care-Aktie rutscht dennoch ab: Bestätigter Ausblick (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS)
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Aktien in diesem Artikel
|FMC Corp.
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|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|44,52
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|Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS)
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