FMC Aktie
WKN: 871138 / ISIN: US3024913036
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30.10.2026 21:11:12
Why FMC Corporation Rallied Today
Shares of agricultural chemical company FMC Corporation (NYSE:FMC) rallied a whopping 30.4% on Friday.
FMC has been in a vicious downturn due to a combination of a difficult agricultural cycle and its products coming off patent. Combined with a substantial debt load, its deteriorating financial results have spurred fears over a potential bankruptcy.
FMC reported third-quarter earnings today that looked terrible on the surface; however, much of that was due to one-time price cuts and an accounting adjustment. It appears the company's fourth-quarter guidance may be better than some had feared. That enabled the stock to jump off distressed levels. But is there any sort of real turnaround in the cards?
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