Ford Motor Aktie
WKN: 502391 / ISIN: US3453708600
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08.06.2026 19:02:22
Why Ford Motor Stock Zoomed 44% in May But Has Hit the Brakes Since
I don't remember the last time Ford Motor (NYSE: F) shares sped up like this. The legacy automotive company completely shifted gears in May, positioning itself as an artificial intelligence (AI) play in a strategic move that sent its stock soaring 44.4% during the month, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Image source: Getty Images.There were rumors that Ford may enter the energy business. On May 11, Ford formally launched Ford Energy, which will operate as a subsidiary of the parent company.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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