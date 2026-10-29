Fortinet Aktie
WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091
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29.10.2026 20:49:23
Why Fortinet Stock Plunged More Than 20% Today
Fortinet (NASDAQ:FTNT) just raised its full-year forecast for the third time this year. The cybersecurity stock still tanked, plummeting 22% as of 2:30 p.m. ET Thursday to its lowest level in nearly five months.
Fortinet makes money in two ways. It sells physical and virtual network security products, notably its FortiGate firewalls, and then charges recurring fees for services and subscriptions to keep those firewalls secure.
It's a classic razor-and-blade model, where the company sells products at lower margins to get its gear onto customers' networks. Then it makes most of its profit on the subscriptions that follow.
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