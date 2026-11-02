Why Franklin Electric Stock Raced 5% Higher on Monday

Pump and motor manufacturer Franklin Electric (NASDAQ:FELE) was pumping up the value of stock portfolios on Monday. Investors eagerly bought the stock on news that an analyst tracking it had upgraded his recommendation. By the time the smoke had cleared, Franklin's shares were up in excess of 5% that trading day.

The upgrading party was DA Davidson's Matt Summerville, who now feels Franklin is a buy, whereas he previously flagged it as neutral. In making the change, Summerville also increased his price target to $135 per share from $105.

Image source: Getty Images.

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