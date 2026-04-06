FuboTV Aktie
WKN DE: A2QBYF / ISIN: US35953D1046
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06.04.2026 23:15:59
Why FuboTV Stock Popped Today
Shares of FuboTV (NYSE: FUBO) soared on Monday after the streaming service operator issued an upbeat earnings forecast. Image source: Getty Images.FuboTV projects pro forma earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) of $80 million to $100 million in fiscal 2026, up from $59 million in 2025. Looking further ahead, management expects that figure to rise to at least $300 million in fiscal 2028.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu FuboTV Inc Registered Shs
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02.11.25
|Ausblick: FuboTV präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu FuboTV Inc Registered Shs
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