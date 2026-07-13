FuboTV Aktie
WKN DE: A2QBYF / ISIN: US35953D1046
|
13.07.2026 23:35:14
Why FuboTV Stock Rallied Today
Shares of FuboTV (NYSE: FUBO) climbed on Monday after the live TV streaming provider announced a leadership change late last week. Image source: Getty Images.Fubo said on Thursday that Alisa Bowen would take the helm as CEO on July 10. Bowen replaces David Gandler, who oversaw the company's expansion since co-founding Fubo 11 years ago.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FuboTV Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.