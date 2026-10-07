FuelCell Energy Aktie
WKN: 884382 / ISIN: US35952H1068
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07.10.2026 20:40:59
Why FuelCell Energy Stock Is Plummeting Today
Before the market opened this morning, FuelCell Energy(NASDAQ:FCEL) had flourished in October, soaring almost 26%. With the fuel cell and hydrogen company announcing a change in the C-suite and commenting on its fourth-quarter 2027 guidance, however, investors are clearly more motivated to click the sell button.
As of 1:39 p.m. ET, shares of FuelCell Energy are down 14.5%.
Image source: Getty Images.
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