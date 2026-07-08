FuelCell Energy Aktie
WKN: 884382 / ISIN: US35952H1068
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08.07.2026 19:50:15
Why FuelCell Energy Stock Is Tumbling on Wednesday
It's a tough day for FuelCell Energy (NASDAQ: FCEL) shareholders. As of 1:50 p.m. ET the stock's down 10.5%, extending a sell-off that's been underway since the beginning of the month.It's not difficult to identify the prompt for today's tumble either. That is, the company's raising money by issuing new stock, diluting existing shareholders' stakes.Then there's the other thing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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