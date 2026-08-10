Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
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10.08.2026 22:01:00
Why Garmin Stock Soared in July and Is at an All-Time High
Garmin (NYSE: GRMN) makes many popular devices for runners, boaters, pilots, hunters, and bikers, and its stock is getting popular too. The maker of wearable smartwatches and wireless GPS devices announced another stellar quarter in July, sending shares soaring. The stock is now up 53% this year, after jumping 23.7% in July, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. Management raised guidance for the year after a strong second quarter. The company is firing on all cylinders, and the stock is even cheaper than it looks. Here's why. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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