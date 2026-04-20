20.04.2026 11:03:17

Why Gas Prices Go Up Fast and Take So Long to Fall

Fuel station owners take some of the hit for consumers when oil prices surge. On the way down, they try to get their money back.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen am Montag Verluste. Die Börsen in Fernost nahmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.
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