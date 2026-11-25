GDS Holdings Aktie
WKN DE: A2DF4S / ISIN: KYG3902L1095
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26.11.2026 00:27:52
Why GDS Holdings Stock Topped the Market Today
Tech stocks didn't do well in the last trading session before Thanksgiving. One exception was Chinese techie GDS Holdings (NASDAQ:GDS); its American Depositary Shares (ADSs) inched up marginally on a day when the S&P 500 index dipped by almost 0.3%. It managed to swim against the current due to its latest earnings release, which featured better-than-expected fundamentals.
GDS Holdings' third quarter saw the company reap 3.18 billion yuan ($477 million) in revenue, up 10% year over year. On the bottom line, the company flipped to a loss of 5.47 million yuan ($821 million) from the year-ago profit of 712.31 million yuan ($107 million) -- although the third-quarter 2025 figure was inflated by a one-time accounting gain of 1.37 billion yuan ($206 million). On a per-ADS basis, GDS' loss was 0.04 yuan ($0.01).
Image source: Getty Images.
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