Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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23.10.2026 18:39:44
Why GE Aerospace Stock Keeps Going Down
Like a losing game of tic-tac-toe, GE Aerospace (NYSE:GE) stock has fallen three days in a row since reporting earnings Tuesday. Today's 2.5% decline (as of 11:40 a.m. ET) brings GE stock to nearly a 9% loss this week.
But why?
Image source: Getty Images.
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