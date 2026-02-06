The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
06.02.2026 21:53:48
Why GE Vernova Crushed the Market Again Today
The combined 2026 capital spending commitments made by Amazon.com and Alphabet over the last couple of days total up to $385 billion. It's an incredible figure that dwarfs even the mammoth combined $222 billion in 2025. While those stocks both declined in response to the news, the AI infrastructure companies did much better, including GE Vernova (NYSE: GEV), which rose by more than 5% in late trading. It's no secret that the market is far from convinced by Oracle's exposure to OpenAI. For reference, they have a $300 billion deal under which Oracle will build out infrastructure to sell computing power to OpenAI. Not least because OpenAI needs a huge amount of funding to support it through a cash burn that could total $115 billion by 2030, according to reports. Similarly, Microsoft stock has suffered this year due to 45% of its Azure backlog's exposure to OpenAI, but, as shows below, GE Vernova continues to power higher. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GE Vernova
|
29.01.26
|GE Vernova thinks data centres could lower utility bills — eventually (Financial Times)
|
27.01.26
|Ausblick: GE Vernova präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.01.26
|Erste Schätzungen: GE Vernova präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: GE Vernova präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: GE Vernova stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu The Market Limited Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GE Vernova
|656,00
|4,63%
|General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|57 700,00
|0,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.