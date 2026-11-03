General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
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03.11.2026 01:16:10
Why GE Vernova Stock Crept Higher on Monday
GE Vernova stock bucked the market's general downward trend as the trading week kicked off. Its shares ended Monday slightly higher, comparing favorably to the marginal decline of the benchmark S&P 500 index. A key reason for this was its inclusion in a researcher's list of top artificial intelligence (AI) infrastructure stock picks.
That researcher is Bernstein SocGen, which published a report that morning that addressed the state of the U.S. AI data center build-out. While demand remains strong for increased AI compute, Bernstein feels that 55% of the present data center pipeline could come under political pressure after the midterm elections, according to reports. In its view, certain gubernatorial candidates that favor limits on such developments, in line with some segments of their electorates, could curb the progress of numerous projects.
Image source: Getty Images.
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