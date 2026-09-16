GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
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17.09.2026 01:36:02
Why GE Vernova Stock Crushed it on Wednesday
Wednesday was a forgettable day for many stocks, but GE Vernova (NYSE: GEV) was an outlier. The engineering company's shares bounced nearly 5% higher, on news of progress in a crucial project in which it's involved. That rise stood out on a day when the benchmark S&P 500 index slumped by 0.5%.
Nuclear energy developer Blue Energy announced it had submitted the initial part of its application for a construction permit for a project in Texas. That application, filed with the U.S. federal government's Nuclear Regulatory Commission (NRC), covers the first small modular reactor (SMR) planned for a natural gas-and-nuclear power plant.
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|GE Vernova
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|General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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