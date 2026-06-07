GE Vernova Aktie

GE Vernova für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016

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07.06.2026 14:36:14

Why GE Vernova Stock Fell Nearly 11% in May

GE Vernova (NYSE: GEV) is the world's largest manufacturer of natural gas turbines. The company is firing on all cylinders, winning several orders in recent weeks and raising its 2026 guidance in late April after a staggering 71% surge in first-quarter orders.Yet, the stock slumped 10.6% in May, according to data provided by S&P Global Market Intelligence, and has extended those losses further in June.This begs the question: Is there something beneath the surface that investors are missing?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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