GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
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07.06.2026 14:36:14
Why GE Vernova Stock Fell Nearly 11% in May
GE Vernova (NYSE: GEV) is the world's largest manufacturer of natural gas turbines. The company is firing on all cylinders, winning several orders in recent weeks and raising its 2026 guidance in late April after a staggering 71% surge in first-quarter orders.Yet, the stock slumped 10.6% in May, according to data provided by S&P Global Market Intelligence, and has extended those losses further in June.This begs the question: Is there something beneath the surface that investors are missing?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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22.04.26
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22.04.26
|ROUNDUP: Energietechnikkonzern GE Vernova wird optimistischer - Aktie stark (dpa-AFX)
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21.04.26
|Ausblick: GE Vernova vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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08.04.26
|Erste Schätzungen: GE Vernova stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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29.01.26
|GE Vernova thinks data centres could lower utility bills — eventually (Financial Times)
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27.01.26
|Ausblick: GE Vernova präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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13.01.26
|Erste Schätzungen: GE Vernova präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)