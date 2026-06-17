General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
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18.06.2026 00:53:07
Why GE Vernova Stock Leaped Nearly 7% Higher Today
A new analyst has joined the ranks of GE Vernova (NYSE: GEV) trackers, and her bullish initiation of coverage helped lift the engineering company's stock on Wednesday. It flew nearly 7% higher, on an otherwise dim day for the market that saw the S&P 500 index dip by 1.2%.The initiating party was Bernstein SocGen Group's Sunaina Ocalan, who launched her coverage of GE Vernova with an unambiguous outperform (buy) recommendation. She also set her price target for the industrial stock at $1,206 per share, nearly 15% above its most recent closing price. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|GE Vernova
|932,00
|2,26%
|General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|67 100,00
|1,90%
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