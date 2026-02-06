General Electric Aktie

General Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851144 / ISIN: US3696041033

06.02.2026 17:37:16

Why GE Vernova Stock Surged 99% in 2025 and Remains a Screaming Buy

GE Vernova (NYSE: GEV) delivered rock-solid gains in 2025, with its shares exiting the year up 98.7%, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. The stock has already gained another 13% so far in 2026, as of this writing.If you think GE Vernova stock has already topped out, wait until you see the company's latest projections. This could just be the beginning of a massive bull run for this General Electric spin-off.
Nachrichten zu GE Vernova

Analysen zu GE Vernova

Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade
GE Vernova 656,00 4,63% GE Vernova
General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 57 700,00 0,44% General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs

02:43 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
