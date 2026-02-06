General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
|
06.02.2026 17:37:16
Why GE Vernova Stock Surged 99% in 2025 and Remains a Screaming Buy
GE Vernova (NYSE: GEV) delivered rock-solid gains in 2025, with its shares exiting the year up 98.7%, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. The stock has already gained another 13% so far in 2026, as of this writing.If you think GE Vernova stock has already topped out, wait until you see the company's latest projections. This could just be the beginning of a massive bull run for this General Electric spin-off.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu GE Vernova
Aktien in diesem Artikel
|GE Vernova
|656,00
|4,63%
|General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|57 700,00
|0,44%
