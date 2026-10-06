The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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07.10.2026 00:33:53
Why GE Vernova Stock Trounced the Market Today
GE Vernova (NYSE: GEV) was flagged by a well-known researcher as a top stock buy in the power engineering space after market close on Monday, and investors reacted positively the following day. The company's shares cruised nearly 4% higher on this wave, easily topping the S&P 500 index's 0.3% gain that trading session.
That report came from Oppenheimer, whose analyst, Colin Rusch, singled out four sector stocks he believes are poised to gain substantially.
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|GE Vernova
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|General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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