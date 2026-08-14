Gemini Space Station Incorporation Aktie
WKN DE: A41FV4 / ISIN: US36866J1051
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15.08.2026 01:23:05
Why Gemini Space Station Stock Plummeted to Earth Today
Investors were generally unwilling to explore the stars with Gemini Space Station (NASDAQ: GEMI) stock. The crypto trading platform operator reported second-quarter results that came in well short of analyst estimates. That sell-off reduced Gemini's share price by almost 9%. Gemini's total revenue for the period was $45.5 million, representing a sturdy 37% year-over-year improvement. Although the company suffered from a general weakness in crypto trading -- its exchange revenue slumped by 38% to $12.5 million -- this was mitigated by its services. These contributed $23.5 million to the top line, and were 149% higher. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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