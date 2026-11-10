GeneDx Holdings Aktie
WKN DE: A3EEXG / ISIN: US81663L2007
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10.11.2026 22:46:02
Why GeneDx Holdings Stock Just Dropped 16.6%
GeneDx Holdings (NASDAQ:WGS) stock fell 16.6% on Tuesday, Nov. 10, after the biotech company lowered its growth targets for the year.
The S&P 500 and the Nasdaq Composite dropped 0.4% and 0.7%, respectively.
The genetic testing company GeneDx reported Q3 results on Monday after the bell. Sales jumped 5% to $123.1 million -- in line with what Wall Street was looking for -- and margins improved slightly. Unfortunately, testing volume lagged expectations. The company delivered 32,134 exome and genome results -- the DNA tests that are its core business -- up 25%. The company had promised 29.2% or more.
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Nachrichten zu GeneDx Holdings Corp Registered Shs
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02.08.26
|Ausblick: GeneDx mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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20.07.26
|Erste Schätzungen: GeneDx präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu GeneDx Holdings Corp Registered Shs
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