Genius Sports Aktie
WKN DE: A3CNLH / ISIN: GG00BMF1JR16
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08.08.2026 01:54:58
Why Genius Sports Popped by Almost 10% This Week
Investors who bought or were holders of Genius Sports' (NYSE: GENI) stock this week were looking quite clever. The sports data and technology company published second-quarter earnings that were quite well received by Mr. Market. Across the week, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence, Genius Sports' stock rose by nearly 10%. Genius Sports collected $196 million in revenue in the quarter. This was above both its own guidance of $185 million and the consensus analyst estimate of just under that figure. It also compared very well to the $119 million of the second quarter of 2025. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Genius Sports Limited Registered Shs
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05.08.26
|Ausblick: Genius Sports informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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06.05.26
|Ausblick: Genius Sports öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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03.03.26
|Ausblick: Genius Sports stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Genius Sports Limited Registered Shs
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