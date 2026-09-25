Genius Sports Aktie
WKN DE: A3CNLH / ISIN: GG00BMF1JR16
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25.09.2026 17:31:04
Why Genius Sports Shares Jumped Today
Even after today's sizable gain, it's still not exactly a household name. However, Genius Sports Ltd (NYSE: GENI) is certainly one step closer to greater investor awareness. Thanks to the spotlight that JPMorgan is now putting on the company, as of 11:31 a.m. ET. shares of the sports data and technology outfit are up nearly 8%.
It's a rarely appreciated reality of the sports entertainment industry, but acquiring and managing the statistical data created by and for sports is no easy task. Genius Sports Ltd makes it much easier, though, supplying leagues, sportsbook operators, advertisers, and sports-based content creators with the information they need to make and market great products and services.
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Nachrichten zu Genius Sports Limited Registered Shs
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05.08.26
|Ausblick: Genius Sports informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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06.05.26
|Ausblick: Genius Sports öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Genius Sports Limited Registered Shs
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