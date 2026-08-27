Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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27.08.2026 08:23:20

Why Germany's Volkswagen could cut 100,000 jobs

Europe's biggest automaker, Volkswagen, faces Chinese competition, high costs and US tariffs. What could its restructuring mean for the German car industry?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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