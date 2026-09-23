Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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24.09.2026 01:27:27
Why Germany's Volkswagen could cut 100,000 jobs
Europe's biggest automaker, Volkswagen, faces Chinese competition, high costs and US tariffs. What could its restructuring mean for the German car industry?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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23.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
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23.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
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23.09.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Volkswagen (VW) auf 'Market-Perform' (dpa-AFX)
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23.09.26
|Urteil: VW muss gekündigtem Manager rund 200.000 Euro zahlen (dpa-AFX)
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23.09.26
|Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für Volkswagen (VW) vz-Aktie (finanzen.at)
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23.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags im Minus (finanzen.at)
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23.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
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23.09.26
|Kreise: VW und Arbeitnehmer treffen sich am 30. September (dpa-AFX)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|16.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|21.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|72,74
|-3,60%
|Volkswagen (VW) St.
|73,05
|-2,92%
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