Gibraltar Industries Aktie
WKN DE: 909681 / ISIN: US37476F1030
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05.08.2026 23:12:31
Why Gibraltar Industries Stock Soared by 14% on Wednesday
True to its ticker symbol, Gibraltar Industries (NASDAQ: ROCK) was a rock of a stock on Wednesday. After publishing solid quarterly results that morning, investors piled into the building and infrastructure materials company, sending its shares up more than 14% across that trading session. Gibraltar's second-quarter revenue was $509.5 million, for a sturdy year-over-year improvement of almost 65%. Net income not under generally accepted accounting practices (non-GAAP, or adjusted) fell, although the decline was not drastic. It came in almost 2% lower at $33 million, or $1.11 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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