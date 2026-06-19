Gildan Activewear Aktie
WKN DE: 923545 / ISIN: US5954401080
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19.06.2026 23:13:15
Why Gildan Activewear Stock Tumbled by 11% This Week
A short-seller made no bones about the flaws it sees in Gildan Activewear's (NYSE: GIL) business. That investor published a scathing report about the company's performance and conduct on Tuesday, setting a very bearish tone for the remainder of the short trading week.Ultimately, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence, Gildan's stock traded down by 11% as a result. That firm, Jehoshaphat Research, disclosed on Tuesday that it holds a 4% short position in Gildan's total float. In a 60-page document, the firm laid out in great detail its argument that the apparel conglomerate's equity was set for a fall. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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