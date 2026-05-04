Global Business Travel Grou a Aktie
WKN DE: A3DGQT / ISIN: US37890B1008
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04.05.2026 20:00:50
Why Global Business Travel Group Stock Is Skyrocketing Today
Global Business Travel Group (NYSE: GBTG) stock is soaring in Monday's trading. The company's share price was up 57.4% as of 2 p.m. ET. Global Business Travel published its first-quarter results this morning, but the Q1 print isn't the driving force behind the stock's explosive gains today. Instead, the big valuation surge is being propelled by news that Long Lake Management is on track to buy the business at a substantial premium. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Global Business Travel Group Inc Registered Shs -A-
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10.11.25
|Ausblick: Global Business Travel Group A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Global Business Travel Group Inc Registered Shs -A-
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