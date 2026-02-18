Global Payments Aktie
WKN: 603111 / ISIN: US37940X1028
|
18.02.2026 23:42:31
Why Global Payments Stock Blasted Nearly 17% Higher on Wednesday
Veteran fintech company Global Payments (NYSE: GPN) put a bow on its 2025 Wednesday. The company released its final set of earnings for the year, and on an earnings beat in its fourth quarter and encouraging guidance, it pleased Mr. Market. Investors reacted by pushing the stock's price up by almost 17% that day.For the quarter, Global Payments booked net revenue not in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) of $2.32 billion. That represented growth of 1% year-over-year. Non-GAAP (adjusted) net income rose more steeply, advancing 5% to nearly $755 million, or $3.18 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Global Payments Inc.
|
18.02.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.02.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26
|NYSE-Handel: S&P 500 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
18.02.26
|S&P 500-Papier Global Payments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Global Payments-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.02.26
|Börse New York: Anleger lassen S&P 500 zum Start steigen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Ausblick: Global Payments zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|S&P 500-Papier Global Payments-Aktie: So viel Verlust hätte eine Global Payments-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.02.26
|S&P 500-Wert Global Payments-Aktie: So viel Verlust hätte eine Global Payments-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Global Payments Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!