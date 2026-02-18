Global Payments Aktie

WKN: 603111 / ISIN: US37940X1028

18.02.2026 23:42:31

Why Global Payments Stock Blasted Nearly 17% Higher on Wednesday

Veteran fintech company Global Payments (NYSE: GPN) put a bow on its 2025 Wednesday. The company released its final set of earnings for the year, and on an earnings beat in its fourth quarter and encouraging guidance, it pleased Mr. Market. Investors reacted by pushing the stock's price up by almost 17% that day.For the quarter, Global Payments booked net revenue not in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) of $2.32 billion. That represented growth of 1% year-over-year. Non-GAAP (adjusted) net income rose more steeply, advancing 5% to nearly $755 million, or $3.18 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
