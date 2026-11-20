Globant (NYSE:GLOB) was one of the rare stocks to rise amid the sharp decline of the wider market on Friday. It acquired that port-in-a-storm quality on its latest set of quarterly results, which were good enough to draw investors to its equity. The digital transformation specialist's shares ended the day more than 4% higher.

Globant's third-quarter revenue was $611.1 million, down 1% year over year. Non-IFRS (adjusted) net income also declined, falling by almost 9% to nearly $63.8 million, or $1.48 per share.

Image source: Getty Images.

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