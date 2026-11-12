Globant Aktie
WKN DE: A117M8 / ISIN: LU0974299876
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12.11.2026 01:50:54
Why Globant Stock Wilted by 5% on Wednesday
Well before market open on Wednesday, an analyst tracking Globant (NYSE:GLOB) stock became notably less bullish on its future. He expressed this with a recommendation downgrade, and investors clearly took this to heart. Many sold out of the digital transformation specialist to leave it with a more than 5% decline at the close of the trading day.
The man behind the move was Guggenheim's Jonathan Lee, who changed his rating on Globant to neutral from buy. He also removed his $50 price target and hasn't yet replaced it.
Image source: Getty Images.
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