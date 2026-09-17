Goldgroup Mining Aktie
WKN DE: 164304 / ISIN: CA8263991074
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17.09.2026 17:29:15
Why Goldgroup Mining Stock Popped, Then Dropped
Goldgroup Mining (NYSEMKT: GORO) stock jumped more than 6% in early trading Thursday before retreating to just a 0.6% gain as of 11:11 a.m. ET. The stock bounced back from a sell-off yesterday, after the U.S. Federal Reserve raised interest rates yesterday for the first time in three years.
But already, investors seem to be rethinking that move.
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