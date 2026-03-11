Grocery Outlet Aktie
WKN DE: A2PLX8 / ISIN: US39874R1014
|
12.03.2026 00:48:49
Why Grocery Outlet Stock Withered on Wednesday
March isn't turning out to be a very good month for Grocery Outlet Holding (NASDAQ: GO). After recovering slightly from last week's swoon, the discount food retailer again dipped into the red on Wednesday. Its shares lost nearly 2% of their value that trading session, following an analyst's price target cut. The person with the scissors was Robert Ohmes of Bank of America Securities. He reduced his fair value assessment for Grocery Outlet to $10.50 per share from his preceding $13. In doing so, he maintained his neutral recommendation on the stock. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grocery Outlet Holding Corp Registered Shs
|
03.03.26
|Ausblick: Grocery Outlet legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Grocery Outlet Holding Corp Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Grocery Outlet Holding Corp Registered Shs
|6,08
|-1,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.