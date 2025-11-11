Guardian Pharmacy Service a Aktie
WKN DE: A3EXGR / ISIN: US40145W1018
|
11.11.2025 21:24:35
Why Guardian Pharmacy Services Stock Was on a Tear Tuesday
Guardian Pharmacy Services (NYSE: GRDN) was a stock ideal for ailing portfolios on the second trading day of the week. Thanks largely to better-than-expected annual guidance in its latest quarterly earnings report, the company's shares were motoring more than 7% higher in mid-session trading. That performance was notably better than the 0.3% advance of the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC).Guardian's third quarter prominently featured a robust (20%) year-over-year increase in revenue, which came in at over $377 million. That was on the back of a 13% rise in total residents served; this amounted to 204,000.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
