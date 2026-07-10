Gulfport Energy CorpShs Aktie
WKN: A0BKZ7 / ISIN: US4026353049
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11.07.2026 01:56:06
Why Gulfport Energy Stock Flopped on Friday
Natural gas company Gulfport Energy (NYSE: GPOR) wasn't providing much energy for its investors on Friday. Many of those folks were dissuaded by a bearish adjustment made by an analyst that morning and sold out of their stock, leaving it with a more than 5% loss that trading session.Truist Securities' Gabe Daoud cut his price target on Gulfport to $190 per share, some distance down from his previous fair value assessment of $219. That didn't change his overall view of the stock, as he maintained his hold recommendation. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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