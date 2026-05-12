Harmonic Aktie
WKN: 895791 / ISIN: US4131601027
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12.05.2026 12:05:09
Why Harmonic Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
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Nachrichten zu Harmonic Inc.
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11.05.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Harmonic von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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10.05.26
|Ausblick: Harmonic veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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04.05.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Harmonic von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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30.04.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite steigt nachmittags (finanzen.at)
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30.04.26
|Gewinne in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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27.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Harmonic-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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26.04.26
|Erste Schätzungen: Harmonic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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20.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Harmonic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Harmonic-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Harmonic Inc.
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