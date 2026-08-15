Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
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15.08.2026 22:13:02
Why Has Cintas Stock Slipped Despite Record Margins? What to Know Amid a Founder's Vesting
Executive Chairman Scott D. Farmer disposed of 15,923 shares of Cintas Corporation (NASDAQ:CTAS) at $202.71 per share on August 10, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($202.71); post-transaction value based on the August 10 market close ($202.71).Cintas Corporation is a leading specialty business services provider with a market capitalization of $82.1 billion and TTM revenues of $11.3 billion, demonstrating substantial scale and market presence. The company's diversified service portfolio and recurring revenue model provide stable cash flows and competitive advantages through high customer switching costs and operational efficiency. With 48,100 employees and established operations across North America and Latin America, Cintas maintains a strong market position in the professional services sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Cintas Corp.
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10.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Cintas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cintas von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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03.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cintas von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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27.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cintas-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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20.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cintas-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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20.07.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Start freundlich (finanzen.at)
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16.07.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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16.07.26
|NYSE-Handel S&P 500 fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
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16.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite sackt nachmittags ab (finanzen.at)