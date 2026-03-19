Hecla Mining Aktie
WKN: 854693 / ISIN: US4227041062
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19.03.2026 20:07:41
Why Has Hecla Mining Stock Plunged 50% From 52-Week High?
Hecla Mining (NYSE: HL) has been one of the hardest-hit precious metals stocks in recent weeks, losing nearly 50% value from its late-January 52-week high of $34.17 per share. The sell-off continued today, with the stock plunging 12% in early Thursday morning trading to a low of $16.25 per share, a level it last saw in December 2025.Hecla is the largest silver producer in the U.S. and Canada, with annual production that outpaces its nearest rival by nearly 90%. The sheer size of its operations makes Hecla highly sensitive to silver prices, and that pretty much explains why the stock is in a free fall despite delivering record numbers in 2025.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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