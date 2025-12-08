Hawaiian Holdings Aktie
WKN: 724567 / ISIN: US4198791018
|
08.12.2025 20:05:54
Why Hawaiian Electric Industries Stock Was Soaring Today
Hawaiian Electric Industries (NYSE: HE) was providing plenty of financial juice to its shareholders on Monday. Following news that the utility stock is set to be included in a key equity index, market players rushed to buy it, driving the price up by 11% in mid-afternoon trading.Just after market close last Friday, S&P Global Indices -- the company behind such closely followed stock market gauges as the S&P 500 index -- announced adjustments to several of its indexes. As part of its latest quarterly rebalancing effort, Hawaiian Electric will become a component stock of the S&P SmallCap 600 Index. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hawaiian Holdings Incmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Hawaiian Holdings Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hawaiian Electric Industries Inc.
|9,87
|1,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: Dow schwächer -- ATX letztlich in Grün -- DAX zum Handelsende wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Montag Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen geben im Montagshandel nach. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.