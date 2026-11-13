FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
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13.11.2026 19:01:54
Why HawkEye 360 Stock Took Flight Friday
HawkEye 360 (NYSE:HAWK) stock, which held a successful IPO back in May, soared 16% through 12:40 p.m. ET despite reporting only mixed earnings last night.
This signals intelligence and analysis company lost money in Q3 -- about $200,000, a reversal of last year's Q3 profit. However, TheFly.com reports that HawkEye was only expected to net $56.4 million in sales in Q3 2026, but the company actually reported $59.3 million.
Image source: Getty Images.
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