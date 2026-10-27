Hawkins Aktie

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WKN: 923728 / ISIN: US4202611095

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28.10.2026 00:43:59

Why Hawkins Stock Crushed the Market on Tuesday

The global chemical industry might be in a prolonged slump, but it seems no one bothered to tell Hawkins.

The diversified chemical company posted a growth-packed quarterly earnings report that convincingly beat analysts. Obviously pleased by this, investors bid the company's stock up by almost 14% on Tuesday, trouncing the 0.6% gain of the benchmark S&P 500 index.

Hawkins notched a new record for revenue in its second quarter of fiscal 2027. This was just under $314 million, for a robust year-over-year increase of 12%. Its growth was broad, with all three reporting segments -- water treatment, industrial solutions, and food and health sciences -- delivering improvements. Water treatment saw an increase of 16%, followed by 10% for industrial solutions and 5% for food and health sciences.

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