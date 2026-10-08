Helen of Troy Aktie
WKN: 869993 / ISIN: BMG4388N1065
|
08.10.2026 17:17:38
Why Helen of Troy Stock Popped Today
Cosmetics company Helen of Troy (NASDAQ:HELE) stock jumped 25% in early trading Thursday after crushing earnings this morning. The stock did miss on sales, however, and as the trading day progressed, Helen's gain was cut to 7.2% as of 11 a.m. ET.
Analysts expected Helen to earn $0.51 per share on $443.2 million in sales for fiscal Q2 2027. Actual earnings were $0.79, and sales came in at $440.9 million.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Helen of Troy Ltd.
|
07.10.26
|Ausblick: Helen of Troy präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.09.26
|Erste Schätzungen: Helen of Troy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.07.26
|Ausblick: Helen of Troy legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Helen of Troy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Helen of Troy Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Helen of Troy Ltd.
|23,60
|0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.