Why Helen of Troy Stock Popped Today

Cosmetics company Helen of Troy (NASDAQ:HELE) stock jumped 25% in early trading Thursday after crushing earnings this morning. The stock did miss on sales, however, and as the trading day progressed, Helen's gain was cut to 7.2% as of 11 a.m. ET.

Analysts expected Helen to earn $0.51 per share on $443.2 million in sales for fiscal Q2 2027. Actual earnings were $0.79, and sales came in at $440.9 million.

Image source: Getty Images.

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